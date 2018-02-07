وظائف خالية بشركة لتأجير سيارات في جدة
أعلنت إحدى شركات تأجير السيارات في جدة، عن توفيرها لعدة وظائف شاغرة للسعوديين، وذلك طبقاً للشروط التالية:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– إتقان العمل على الكمبيوتر.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة هوية سارية المفعول، وحاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.
– الدوام على فترتين.
– الإجازة يوم بالإسبوع: الجمعة.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل المهتمين، من خلال التواصل على الأرقام التالية:
– موبايل : 0558200991
أو من خلال التواصل عبر واتساب على رقم : 0551118402
هزيم[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه
اكييييد خاليه
اجازه يوم في الاسبوع ، مثل العمال
ودوام فترتين
والراتب ما يأكل عيش
والمدير المباشر اجنبي
بس اتمنى بعض مزايا القطاع الحكومي تكون في الخاص ،بس بعضها
ويكفي ان القطاع الخاص مايعطل لاجازة العيد الا في ليلة العيد.
شكرااا ايها القطاع الخاص
شكراااا