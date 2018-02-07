وظائف خالية بشركة لتأجير سيارات في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى شركات تأجير السيارات في جدة، عن توفيرها لعدة وظائف شاغرة للسعوديين، وذلك طبقاً للشروط التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– إتقان العمل على الكمبيوتر.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة هوية سارية المفعول، وحاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

– الدوام على فترتين.

– الإجازة يوم بالإسبوع: الجمعة.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل المهتمين، من خلال التواصل على الأرقام التالية:

– موبايل : 0558200991

أو من خلال التواصل عبر واتساب على رقم : 0551118402