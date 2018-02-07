علاج الزهايمر بالصدمات الكهربائية لأول مرة

متابعات(صدى):

ابتكرت دراسة طريقة علاج جديدة لمرض الزهايمر من خلال صدمات كهربائية، تطبق على دماغ المريض لإنقاذ ذاكرته في المراحل الأولى من المرض.

واكتشف الباحثون، من خلال تطبيق الصدمات الكهربائية على مرضى الصرع، أن تحفيز المنطقة المسئولة عن اللغة في الدماغ، تعزز قدرة المريض بشكل كبير على تذكر الكلمات.

مع العلم أن هذه الطريقة قد استخدمت في الماضي بنجاح للسيطرة على نوبات الصرع، واكتشف الباحثون الآن، أن تطبيق الموجات الكهرومغناطيسية على هذا الجزء من الدماغ، ساعد على تحسين ذاكرة المرضى بنسبة 15%.