بالصورة.. القبض على عمالة تذبح حمارا في منطقة خالية بجازان
أوقفت بلدية محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان عمالة تقوم بذبح ” حمار ” في منطقة خالية خارج المحافظة.
وأوضح رئيس البلدية عبد العزيز الشعبي أن العمالة تم إيقافها من قبل البلدية والشرطة خلال قيامهم بعملية الذبح بواسطة بسكين وساطور، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق.
وذكرت مصادر أن الواقعة حدثت بالقرب من المهرجان الشتوي بالمحافظة؛ فيما يجري التحقيق لمعرفة الهدف من ذبحه.
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6265 ] نشر منذ 58 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من طالنا شره واذاه
ابو علي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 49 دقيقة
زين انهم ذابحين حمار ولا يذبحون كلاب عليهم لعنه الله