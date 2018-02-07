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بالصورة.. القبض على عمالة تذبح حمارا في منطقة خالية بجازان

بالصورة.. القبض على عمالة تذبح حمارا في منطقة خالية بجازان
تركي السالم(صدى):

أوقفت بلدية محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان عمالة تقوم بذبح ” حمار ” في منطقة خالية خارج المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية عبد العزيز الشعبي أن العمالة تم إيقافها من قبل البلدية والشرطة خلال قيامهم بعملية الذبح بواسطة بسكين وساطور، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق.

وذكرت مصادر أن الواقعة حدثت بالقرب من المهرجان الشتوي بالمحافظة؛ فيما يجري التحقيق لمعرفة الهدف من ذبحه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 49 دقيقة

زين انهم ذابحين حمار ولا يذبحون كلاب عليهم لعنه الله

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