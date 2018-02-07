ترقية 2571 فردا بحرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

نايف السالم(صدى):

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي اليوم الأربعاء قراراً بترقية 2571 فردًا من مختلف الرتب والتخصصات.

وجاءت الترقيات وفقاً للتفصيل الآتي: ترقية عدد (93) ثلاثة وتسعون فرداً من رتبة رقيب أول لرتبة رئيس رقباء، ترقية عدد (230) مائتان وثلاثون فرداً من رتبة رقيب لرتبة رقيب أول، ترقية عدد (475) أربعمائة وخمسة وسبعون فرداً من رتبة وكيل رقيب لرتبة رقيب، ترقيةعدد (664) ستمائة وأربعة وستون فرداً من رتبة عريف لرتبة وكيل رقيب، ترقية عدد(1109) الف ومائة وتسعة أفراد من رتبة جندي أول لرتبة عريف.

وتقدم مدير عام حرس الحدود بأسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية (حفظه الله) على دعم سموه الكريم لحرس الحدود، ولما يحظى به رجاله من اهتمام ورعاية كريمة من لدن سموه الكريم.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.