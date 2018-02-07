بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يشيد بجناح المملكة المشارك بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

استقبل الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين بالقاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ووفد من قيادات الجامعة جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49.

وأصطحب ” النامي ” رئيس الجامعة في جولة تفقدية داخل أروقة الجناح، للتعرف على المكتبات الحكومية والخاصة المشاركة في الجناح لهذا العام، وأطلع رئيس الجامعة على أقسام الجناح المتنوعة التي تحكي تاريخ وتطور ونهضة المملكة في المجالات العلمية والثقافية والحضارية.

وزار رئيس الجامعة عدد من المكتبات والمشروعات المشاركة بالجناح التي من بينها الركن الخاص بمشاريع السعودية والذي يعرض عدد من مشاريع المملكة المستقبلية ومنها مشروع ” نيوم ” كما زار شركة تطوير الخدمات التعليمية، وركن الرئاسة العامة لشئون مسجد الحرام والمسجد النبوي، وقام بتطريز جزء من كسوة الكعبة المشرفة، فضلا عن تفقده داخل ركن مشروع السلام عليك وسمع لشرح وافى عنها من الدكتور جودة بركات مسئول المشروع بمصر .

وأشاد رئيس الجامعة بالجناح كونه استطاع أن يعبر عن صورة حقيقة عن المملكة، وهو ما يكشف التطور الكبير الذى حققته المملكة في كافة المجالات سواء في الكتب والمشروعات المستقبلية من اجل عدم الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل، وهو ما يؤكد على رؤية المملكة المهمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حول تطلعها إلى مستقبل افضل، مؤكداً على قوة العلاقات بين المملكة ومصر فكلاهما مكمل للأخر، وتربطهما علاقة أخوية وثقافية متأصلة تمتد لزمن طويل من خلالها التعاون في شتى المجالات.

وأشار ” الخشت ” خلال تفقده لعدد من الأجنحة المشاركة، إلى أن الجناح السعودي جسد التطور والازدهار والنهضة الشاملة الذى تشهده المملكة، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية عن المستوى الراقي والنهضة الشاملة بكافة المجالات التي تشهدها المملكة، كما عبر عن تميز دور الملحقية الثقافية في تنوع المجالات العلمية والثقافية من خلال الإصدارات المتنوعة والأبحاث المنشورة من قبل دور النشر السعودية ،لافتا إلى أن المملكة تعيش طفرة كبيرة في مجال التعليم والثقافة.

كما التقى رئيس الجامعة بالطلاب السعوديين المشاركين في إدارة وتنظيم الجناح، مشيدا بجهودهم وحرصهم الشديد على أن يخرج الجناح بصورة معبرة عن وطنهم وحضارته وثقافته.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور النامي لرئيس درع الملحقية تكريماً لدوره البراز في دعم علاقات التعاون بين البلدين.

