طبيب ينقل فيروس الإيدز لـ 21 مريض

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي على انتحال صفة طبيب ، وتسبب في إصابة 21 مريض بفيروس نقص المناعة المكتسبة ” الإيدز ” ، باستخدام حقن ملوثة .

حيث تكثف الشرطة الهندية جهودها لضبط راجندرا ياداف، الذي هرب من بانغارمو وهي بلدة صغيرة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند ، بتهمة انتحال صفة طبيب مزيف يعالج القرويين الفقراء من نزلات البرد والسعال والإسهال، أصاب ما لا يقل عن 21 منهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) باستخدام حقن ملوثة.

وأوضح قرويون من البلدة في تصريحات لصحف محلية ، أنهم نادرا ما رأوه يغير الإبر، فيما أشار تشودري إلى أن هذا ربما أدى إلى انتشار فيروس الإيدز.