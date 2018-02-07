بالصور.. إزالة التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء بشمال مكة

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية العمرة المهندس نايف سعيد الحداد إن البلدية تقوم بجهود كبيرة لمراقبة المواقع العشوائية باستمرار، وذلك بمتابعة وتوجيهات رئيس البلدية المهندس خالد بن عبدالله سندي، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة ومنع المخالفين من التمادي في هذه المخالفات.

وأضاف ” الحداد ” أن البلدية قامت بإزالة تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء بمساحات كبيرة في مخطط عشوائي بشمال مكة المكرمة.

وأشار رئيس قسم مراقبة البناء المهندس معتصم محمد بازرعه، إلى أن البلدية أزالت مساحات كبيرة من التعديات في عدة مواقع على حدود الطريق الدائري الرابع، وهي عبارة عن أحواش ومبانٍ حديثة البناء مبنية من الطوب الإسمنتي بداخل بعضها، وأشجار نخيل، وقد أزيلت إزالةً كليةً، وتضمّنت غرفاً ومرافقَ أنشئت دون تراخيص نظامية.