الأمير فيصل بن خالد يستقبل مدير تعليم عسير

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان يرافقه الطالب عبدالعزيز يحيى الشهراني من ثانوية أبها الأولى، الذي مثل المملكة قبل أسبوع في ” معرض تايوان للعلوم ” وحقق المركز الرابع عالمياً عن مشروعه العلمي الذي حمل عنوان ” أكسيد الجرافين المستدام لدعم محفزات الروثينيوم لتحسين فعالية عملية نزع الكبريت المهدرج للثايوفين ” .

وبارك سمو أمير منطقة عسير هذا الإنجاز العالمي الذي يسجل للوطن، عاده إضافة لسلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم بعسير في عدد من المجالات على المستوى المحلي والعربي والعالمي، مثمنًا سموه دور إدارة التعليم وأسرة الطالب ومدرسته وجهودهم المثمرة والبناءة في هذا تحقيق هذا الإنجاز الدولي.