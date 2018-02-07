تجاوز عدد المهندسين المسجلين بالهيئة لـ26 ألف مهندس واكتشاف 280 شهادة مزورة

علي القحطاني (صدى):

قال المهندس جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين، أن الهيئة بدأت في التدقيق على مؤهلات وشهادات الفنيين الهندسيين ومساعدي المهندسين من الوافدين، وتم اكتشاف نحو 280 شهادة مزورة أو غير صحيحة من أصل 18 ألف شخص تم تدقيق شهاداتهم منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وأضاف ” البقعاوي ” أنه تجاوز عدد المهندسين والمهندسات المسجلين لدى الهيئة لـ26 ألف مهندس، مقارنةً بتسعة آلاف فقط قبل عامين، متوقعًا زيادة العدد في الفترة المقبلة.

وأشار ” البقعاوي ” إلى أن من المبادرات التي قامت بها الهيئة في القطاع الهندسي لتحسينه وتقليل المخالفات به، هي منع استقدام المهندسين والفنيين من حديثي التخرج الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج في القطاع؛ لافتًا إلى أن غالبية الجهات لا تلتزم بهذا الأمر.