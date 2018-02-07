قبيلة الغفران تحرك دعوى لمقاضاة تنظيم الحمدين دوليا

طلال الضوي(صدى):

تعرضت عدد من القبائل في قطر إلى الظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وعلى رأسها تأتي قبيلة ” آل غفران”، التي شرد أهلها تنظيم الحمدين، وسحب جنسياتهم.

وفي هذا السياق كشف الحقوقي حافظ أبو سعدة، عن وجود تواصل بينه وبين شيوخ قبيلة الغفران؛ لبحث رفع دعوى دولية ضد تنظيم الحمدين؛ للحصول على حقوقهم، وإعادة ما سُلب منهم تحت مبررات واهية.

وأضاف أن تلك الدعوى القضائية، ستقدم إلى مجلس الأمن ثم للأمم المتحدة؛ لاتخاذ إجراء صارم ضد الأمير القطري.

يذكر أنه تلقت أفراد القبيلة العديد من التهديدات، حيث تلقى أفراد منها مقيمن في لندن والمملكة التهديد خاصة عقب إعلان القبيلة رفضها لسياسات النظام القطري الفاسدة، والإرهابية.