بالصور والفيديو.. مشاهد نادرة لانشاء دار كسوة الكعبة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صباح اليوم الأربعاء، مقطعاً فيديو وعدد من الصور النادرة، يظهر بهم كيفية صنع أول كسوة للكعبة بالمكرمة، وكذلك مظاهر إنشاء ” دار كسوة الكعبة ” ، وذلك بأمر من الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – عام 1926م.

حيث جلب لها الملك عبد العزيز آل سعود، أبرع الفنيين لتصميمها، وتمت كسوة الكعبة المشرفة بأول كسوة تصنع في مكة المكرمة، وذلك بعد أكثر من ألف عام، من صنع الكسوة خارج الجزيرة العربية مع صدقات، فإذا غضب إحدى السلاطين، منع إرسال الكسوة للمملكة، مما كان يتنافى حينها مع قدسية المكان والزمان.