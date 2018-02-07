افتتاح معرض الأمن والسلامة المدرسية في الجوف

علي العنزي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم الجوف، اليوم الأربعاء، عن افتتاحها لمعرض الأمن والسلامة المدرسية، بمدرسة الأولى المتوسطة، في ” سكاكا ” ، وذلك بواسطة د.جميلة الشايع، مساعدة مدير ” تعليم الجوف ” .

جاء ذلك بحضور أ.ريم الحربي، مشرفة الأمن والسلامة بوزارة التعليم، والتي وقفت على تطبيق أنظمة متكاملة في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة، وفقاً للمعايير الدولية لأجهزة الإنذار المبكر في المدارس، وذلك طبقاً لما أكدته ” تعليم الجوف ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .