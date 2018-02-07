محمد نور: الاتحاد يستحق أن يضحي لاعبيه من أجل الجمهور

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب الاتحاد السابق محمد نور، على سوء نتائج العميد خلال الموسم الحالي، بقوله أن النادي من الممكن أن يمرض، ولكن لا يموت.

وأضاف ” نور ” في حوار لبرنامج ” صدى الملاعب ” ، أن الاتحاد يستحق أن يضحى أي لاعب يرتدي قميصه من أجل الجمهور، مشددًا على أن الاتحاد دائمًا بطلًا وينافس على كل البطولات.

وعلى جانب أخر قال إن الأخضر وقع في مجموعة قوية في مونديال روسيا 2018، مشددًا على أهمية يتعامل لاعبي المنتخب بحرص مع المنتخبات الأخرى في المجموعة.

وطالب برفع معنويات اللاعبين قبل خوض تلك المسابقة، والتأكيد على أهميتها، قائلًا: ” لم ندرك قيمة المونديال إلا بعد الخروج منه “.