إعلان طلب وظيفة يثير استياء رواد التواصل الاجتماعي

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلان لجمعية خيرية بمحافظة رنية، عن حاجتها إلى موظف يحمل البكالوريوس في الإعلام براتب 1700 ريال، والذي أثار استيائهم بسبب ضعف الراتب المرصود مقابل الشروط المطلوبة.

وقال بعض رواد الشبكات الاجتماعية أن بعض الجمعيات الخيرية تُقدر أرصدتها البنكية بملايين الريالات، ورغم ذلك، تُقدم خدمات متواضعة، ورواتب منسوبيها ضعيفة، ومقابل ذلك نُشاهد لها إعلانات ورسائل في شهر رمضان تحديداً تشتكي فيه من قلة الدعم وتعثر المشاريع، وكونها معرضة للإغلاق والتوقف لتحظى بتعطف الداعمين والمحسنين.

وفي السياق نفسه، أكد مختص الموارد البشرية عبدالعزيز الحوال، أنه تعد هذه الرواتب غير مخالفة بحجة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد وضعت الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بـ “١٥٠٠ ريال ” ، فمن الطبيعي أن تجد مثل هذه الرواتب.