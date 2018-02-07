وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة البحري

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ” مجموعة البحري ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، منذ أمس الثلاثاء حتى 7 أبريل 2018م على موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل في فروع الشركة في الرياض.

وأبرزت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس خدمة العملاء والتوثيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة النقد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

كما أشار إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يتم الدخول على الرابط التالي هنــــا .