محافظ القطيف يقدم العزاء لأسرة المقدم ” الخياط “

عبد العزيز القثامي(صدى):

أدى محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، يرافقه مدراء القطاعات الأمنية بالمحافظة، واجب العزاء إلى أسرة ” الخياط ” ، في وفاة الراحل المقدم ميرزا جواد الخياط، وذلك بمجلس المبارك بالقطيف، كما نقل خلال اللقاء تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة الشرقية، ووزير الداخلية، ونائب أمير المنطقة، لذوي المقدم الراحل.

يُذكر أن ذوو الفقيد كانوا في استقبال المحافظ ومن يرافقه، داعيًا المولى العلي القدير، أن يتغمده وموتى المسلمين بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وعبر ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر، على هذه الزيارة ومواساته وتعازيه مما كان له بالغ الأثر، في نفوسهم، سائلين المولى العلي القدير، أن يجعلها في ميزان حسناته.