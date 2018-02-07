ممرض يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد مساهمته في إنقاذ حالة مسن بعسير

أبها(صدى):

لفظ ممرض 26 سنة انفاسه الأخيرة، بعد ساعات قليلة من إنقاذه مريض في الستين من العمر بنقله من مستشفى محايل إلى أحد المستشفيات المتقدمة بأبها عند الساعة العاشرة من مساء أمس.

وأوضحت مصادر أن الممرض محيي الدين عبد القادر توجه إلى منزل أسرته بعد انتهاء عمله في مستشفى محايل عسير، وفور وصوله تعرض لنوبة قبلية توفي على إثرها رغم السرعة في نقله إلى المستشفى في محاولة إنقاذه.

وتفاجأ الفريق الطبي في المستشفى التي يعمل بها الممرض بأنه زميلهم الذي غادرهم بعد أداء واجبه والمساهمة في نقل حالة إنقاذ حياة تُوفي من جرّاء نوبة قلبية مفاجئة؛ وخيم الحزن على زملائه ومنسوبي مستشفى محايل الذين قالوا إن المتوفى كان من خيرة العاملين خلقاً وانضباطاً.