بالصور.. إنشاء محطة قطار الرياض الغربية بمساحة 12,500م2

حمود العنزي(صدى):

تم تنفيذ أعمال الإنشاء في مشروع محطة قطار الرياض الغربية، الذي تشرف عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، حيث تمتد المحطة على مساحة 12,500 م2، على طريق المدينة المنورة، وذلك في إطار مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام ” قطار الرياض ” .

ويشتمل مشروع قطار الرياض على أربع محطات رئيسية عند تقاطع مسارات القطار، وتعتبر هذه المحطات الرئيسية من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة، فيما تعد عاملاً رئيسياً لجذب الركاب، نظراً لوقوعها في مناطق عالية الكثافة، وعند تقاطع مسارات القطار والحافلات.

جدير بالذكر أن تلك المحطات الرئيسية تعنى بتقديم خدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام، فتشمل مواقف عامة للسيارات، ومنافذ لبيع التذاكر، ومحلات تجارية، ومكاتب خدمة العملاء، بالإضافة لاعتبارها قيمة مضافة لمشروع النقل العام، وعاملاً لتحسين البيئة العمرانية في العاصمة.