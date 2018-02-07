” المسند ” : درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي

سالم المطيري(صدى):

قال الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن اليوم الأربعاء، سجل درجة حرارة أعلى من معدلها السنزي بـ 5- 10 درجات.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية ” ، متابعًا: ” شرورة الأدنى 4م ، وجازان الأعلى 21م من المفارقات أن كلها في الجنوب، وبينهما فقط 500كم ” .

واستكمل: ” بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي بنحو 5-10 درجات لمثل هذا اليوم من السنة في الوسط والشمال، أما في الجنوب فعند معدلها هذا والله أعلم ” .