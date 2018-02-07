نيمار يحتفل بعيد ميلاده و فريق برشلونة يغيب عن الحفل

نواف السالم(صدى):

غاب معظم لاعبي برشلونة عن الاحتفال بعيد ميلاد نيمار، وذلك بعد توجيه الدعوات لهم من نيمار لحضور واحدة من الحفلات الثلاث التي أقامها في باريس، لكن لقاء الديربي بين برشلونة وإسبانيول يوم الأحد الماضي منعهم من حضور الحفل.

حيث احتفل النجم البرازيلي نيمار بعيد ميلاده السادس والعشرين مساء الاثنين، في حفل ضخم مع أفراد عائلته .

و لكنه قرر إقامة دعوة ثانية لأصدقائه في برشلونة، لحضور حفل مخصص للأصدقاء المقربين فقط، الثلاثاء.

ورغم أن الثلاثاء كان إجازة للاعبي برشلونة، إلا أن رحلة اللاعبين المقررة بالطائرة إلى باريس لحضور الحفل تم إلغاؤها بسبب “سوء الأحوال الجوية” في ذلك اليوم.