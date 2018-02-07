” الإحصاء ” تنضم إلى ” العمل العالمية للبيانات الضخمة ” التابعة للأمم المتحدة

علي القحطاني(صدى):

انضمت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء إلى عضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها 22 دولة و9 هيئات عالمية، وتأكيدًا لدورها الفاعل في خارطة الإحصاء الدولي.

وتمثل الهيئة العامة للإحصاء في هذه المجموعة 3 قيادات إحصائية وتقنية ضمن خبراء الأمم المتحدة للبيانات الضخمة وهم ” الدكتور محمد الأحمد نائب رئيس الهيئة لقطاع الابتكار الإحصائي وخدمة العملاء، و الأستاذ خالد الدلقان وكيل الهيئة لتقنية المعلومات، و الدكتور أسيل المنصور مدير عام إدارة الابتكار الإحصائي في الهيئة “.

ويأتي اختيار المملكة لعضوية هذه المجموعة عاسكًا الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة على كافة المستويات، وللتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال البيانات الضخمة.