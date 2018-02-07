بعد تأهله لدور الثمانية.. لاعب التنس” القعود ” يواجه المصري يوسف حسام

طلال الغامدي(صدى):

تنطلق، اليوم،ً منافسات دور ربع النهائي للفردي فى إطار بطولة الرياض لمحترفى التنس، حيث سيلعب راكان القعود مباراته أمام المصري يوسف حسام.

وفي الدور ذاته يلتقي المصري محمد صفوت مع المصري عصام الطويل، بينما يواجه التونسي معز الشرقي مواطنه انيس غربال، ويلعب المصري عبدالكريم مأمون مع الفائز من لقاء اللبناني هادي حبيب والمصري شريف صبري، و تنطلق منافسات الزوجي، اليوم، بمباراة دور الأربعة.

وكان راكان القعود، نجح في التأهل لدور الثمانية، بعد تغلبه على مواطنه عبدالله الفرج، أمس الثلاثاء.

وقالت الأوليمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” ، إن ” القعود” تغلب على ” الفرج ” بمجموعتين لمجموعة حيث تواصلت منافسات الدور الـ 16 من بطولة الرياض لمحترفي التنس، على ملاعب معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.