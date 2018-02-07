أمير نجران يطلق أضخم مشروع لإعادة توطين الحياة بمحمية عروق بني معارض

راشد آل شريه(صدى):

يطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران غداً، مشروع إعادة توطين الأحياء الفطرية، في محمية عروق بني معارض، بحضور نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد علي تطواني.

وأوضح الدكتور تطواني أن المشروع سيشهد إطلاق عدد كبير من الحيوانات الفطرية، فيما يتخلل الاحتفاء عرض مرئي عن المحمية، وعن مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة، ومركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية.