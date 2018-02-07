وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى ” الملك فيصل “
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن توفيره لعدد من الوظائف للرجال والنساء، وذلك في محافظتي ” الرياض وجدة ” ، وفقاً للتخصصات التالية:
– محلل تطبيقات.
– استشاري مساعد التخدير.
– مساعد إستشاري, جراحة العظام.
– مسجل حالات أورام مساعد.
– صيدلاني سريري.
– استشاري مشارك ” الطب الاشعاعي للاورام ” .
– أخصائي تصوير أشعة مقطعية.
– استشاري تخدير.
– استشاري قنوات الكبد والبنكرياس.
– استشاري قلب.
– استشاري أمراض رئوية.
– مساعد ثاني طب أسنان.
– مدير برنامج تقنية المعلومات.
– مهندس ميكانيكي ثاني.
– أخصائي مختبر.
– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الروابط التالية:
وظائف الرياض:
هنا .
وظائف جدة:
هنا .
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