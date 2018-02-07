وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى ” الملك فيصل “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن توفيره لعدد من الوظائف للرجال والنساء، وذلك في محافظتي ” الرياض وجدة ” ، وفقاً للتخصصات التالية:

– محلل تطبيقات.

– استشاري مساعد التخدير.

– مساعد إستشاري, جراحة العظام.

– مسجل حالات أورام مساعد.

– صيدلاني سريري.

– استشاري مشارك ” الطب الاشعاعي للاورام ” .

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية.

– استشاري تخدير.

– استشاري قنوات الكبد والبنكرياس.

– استشاري قلب.

– استشاري أمراض رئوية.

– مساعد ثاني طب أسنان.

– مدير برنامج تقنية المعلومات.

– مهندس ميكانيكي ثاني.

– أخصائي مختبر.

– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الروابط التالية:

وظائف الرياض:

هنا .

وظائف جدة:

هنا .