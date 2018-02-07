بالفيديو.. نظام جديد لمكافحة الحرائق بـ ” أمريكا “

واشنطن(صدى):

شرع رجال الإطفاء التابعين لسلاح الجو الأمريكي، الاعتماد على نظام جديد؛ لمكافحة الحرائق، يطلق عليه اسم ” بيرولانس ” ، وهو عبارة عن بندقية مياه ذات ضغط عال، بإمكانها اختراق الجدران الصلبة والحجارة والخراسانة، وحتى الزجاج المقاوم للرصاص.

وتعمل هذه البندقية من خلال الماء المضغوط ومواد الجرانيت؛ لاختراق وثقب الأجسام التي يصل عرضها حتى ستة مليمترات، فبمجرد انطلاق السائل، لتجاوز السطح تواصل بندقية ” بيرولانس ” ضخ المياه في الفضاء المحاصر؛ لتخفض درجة الحرارة من حوالي 1200 درجة فهرنهيت إلى 200 درجة فقط في أقل من دقيقة.

أما بالنسبة لاستخدام تقنية الضغط العالي، في إخماد الحرائق فهو ليس بجديد، حيث بدأ مركز أبحاث سلاح الجو، في اختبارها، خلال منتصف العقد الماضي، وتوصل إلى أن ضخ المياه عالية الضغط، ينتج ملايين من القطرات الصغيرة، وبفضل هذا الرذاذ يمكن تغطية مساحة أكبر، وإطفاء النيران بشكل أسرع؛ اعتمادًا على كمية أقل من الماء.

يُذكر أن النظام الذي تستخدمه القوات الجوية الأمريكية، منذ خمس سنوات تقريبًا، تتراوح تكلفته بين 15 ألف دولار إلى 80 ألف دولار، وتأمل الشركة المنتجة ” بيرولانس ” في بيع 350 وحدة منه خلال العام المقبل داخل أمريكا وخارجها.