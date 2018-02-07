راتب نيمار الشهري يزيد عن 3 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

أوضحت قائمة أجور اللاعبين الفرنسييين التي نشرت، اليوم الأربعاء، أن 12 من أعلى 13 أجرًا يتقاضاها لاعبون في نادي باريس سان جيرمان، ولا يدخل بينهم سوى الكولومبي راداميل فالكاو، لاعب موناكو التاسع في الترتيب والذي يتقاضى 750 ألف يورو.

وأشارت القائمة إلى أن البرازيلي نيمار، يتقاضى أجرًا صافيًا يزيد عن ثلاثة ملايين يورو شهريًا، أي ما يعادل ما يتقاضاه زميلاه في المثلث الهجومي للفريق، الأوروجوياني إدينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي.

وذكرت صحف فرنسية، أن أجر نيمار بعيد جداً عن أجر 8.3 ملايين الصافي الذي يدفعه نادي برشلونة الإسباني للأرجنتيني ليونيل ميسي، وأقل أيضاً من الـ3.5 ملايين التي يتقاضها البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.