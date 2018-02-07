وفاة فتاة وجنينها إثر تعرضها لعضة ثعبان

كانبرا(صدى):

لقيت فتاة استرالية حامل تٌدعى سينيتا مارتن ، تبلغ من العمر 27 عاماً ، مصرعها عقب تعرضها لعضة ثعبان أثناء زيارتها لوالدتها في منطقة ميكاتارا النائية غرب استراليا .

وكانت الفتاة أٌصيبت بأعياء شديد ، فاستدعت أسرتها خدمات الطوارئ التي قامت بنقلها الى المستشفى ولكنها توفيت إثر سكته قلبية قبل وصولها للمستشفى .

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف سان جونز في تصريحات لصحف استرالية محلية ، ” لقد كانت مصابة بسكتة قلبية لدى وصولها وأجرت الأطقم (الطبية) عملية إنعاش قلبي رئوي لها ونقلت بعد ذلك إلى مستشفى ميكاتارا للتعامل معها كحالة عاجلة ” . وتم الإعلان عن وفاتها لاحقا. ولم يتمكن الاطباء بمستشفى ميكاتارا من إنقاذ الجنين.