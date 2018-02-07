” حساب المواطن ” يوضح التأثيرات الاقتصادية التي يشملها دعم البرنامج

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الدعم المُقدَّم من حساب المواطن يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها.

كما يشمل تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، كما يتم مراجعة الدعم كل 3 أشهر، بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن تلك الإصلاحات.

يشار أن من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من البرنامج يوم 11 فبراير القادم، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.