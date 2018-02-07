الحاج ضيوف يسير علي خطى جورج ويا ويتطلع لكرسي الرئاسة

داكار(صدى):

يسير المهاجم السنغالي السابق ” الحاج ضيوف ” على خطى الليبيري جورج ويا، في طريقه لخوض الانتخابات الرئاسية في بلاده السنغال.

حيث صرح ” ضيوف ” بأنه اتخذ قراره بخوض غمار السياسة لأن هناك أشخاصا ينتظروه لتغيير بعض الأمور في بلده، وأكد أنه جاهز ليكون الجندي الممثل للشبان.

وأكد أن مستقبله قد تحدد بالفعل خلال العامين المقبلين وأنه سينضم لعالم السياسة، كما قال إنه يعلم أن من هذه النقطة يستطيع تغيير الكثير، وأن هناك أشخاص في السنغال يتولون تدريبه الآن.

مع العلم أن النجم الليبيري السابق جورج ويا قد فاز بانتخابات الرئاسة في بلاده قبل أسابيع، مما جعل البعض يربط بين ضيوف وويا.

و الجدير بالذكر أن ضيوف كان ضمن منتخب السنغال الذهبي في مونديال 2002، الذي بلغ ربع النهائي بعد أن أخرج فرق كبيرة مثل فرنسا والسويد.