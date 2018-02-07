وفاة ” 16 ” شخص بوباء يشبه ” أنفلونزا الطيور ” في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر بالمختبر المركزي في صنعاء، عن انتشار وباء جديد تم اكتشافه بالمحافظة، يشبه إنفلونزا الطيور، حيث تسبب في وفاة 16مواطناً باليمن، إضافة إلى عدد من المصابين وصلوا إلى 90 حالة إصابة حتى الآن.

حيث أكدت المصادر على ظهور وباء جديد في اليمن، بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك وسط تكتم شديد من جانب السلطات الصحية الخاضعة للميليشيات، لافتة لارتباط ظهور الوباء بتكدس المخلفات في الشوارع والأحياء السكنية، وانتشار الكلاب الضالة.

ونفى عبد الحكيم الكحلاني، المتحدث باسم وزارة الصحة باليمن، انتشار إنفلونزا الطيور، مشيراً إلى أن السلطات الصحية في صنعاء لا تستطيع الجزم بأن الوباء المنتشر هو إنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا الطيور، نظراً لعدم توفر المحاليل التشخيصية.

كما أضاف أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس، قد بلغت أكثر من 90 حالة إصابة، وذلك خلال ” ديسمبر 2017 ويناير 2018 ” ، ، فيما بلغ عدد الوفيات 16 حالة بالعاصمة ومحافظات ” إب وذمار وصعدة ” .