طرح تذاكر ديربي الهلال والنصر اليوم

نواف السالم(صدى):

أعلنت شركة صلة الرياضية،اليوم الأربعاء، عن بِدء طرح تذاكر ديربي الهلال والنصر، مساء اليوم.

وتبلغ قيمة التذاكر الذهبية 630 ريال، والعائلية 20 ريال، بينما الفضية تبلغ قيمتها 420 ريال، والموحدة 20 ريال، ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر 4 عصرًا، حتى 10 مساءً، بينما البيع في متجر النصر يبدأ 2 ظهرًا.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر”، أن التذاكر تباع عبر مقر نادي الهلال والنصر بالإضافة إلى ملعب الملز ومتدر النصر.

ومن المقرر أنطلاق الديربي غدًا الخميس، في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة 8:20 مساءً.