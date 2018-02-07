” الغذاء والدواء ” تعتمد الاستخدام الأمثل لـ ” الحجامة “

عادل الحربي(صدى):

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء، ” المواصفة القياسية ” ، الاستخدام والتعامل الأمثل مع أدوات الحجامة ونطاق تطبيقاتها، وذلك بعد إعدادها بالتعاون مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

وتضمن المواصفة متطلبات عامة لأدوات الحجامة، ونطاق وظروف وبيئة استخدامها، ومحتويات علب الأدوات، وضوابط التعامل والنقل والتخزين والتخلّص من النفايات، ومتطلبات التغليف والبطاقة التعريفية، وإجراء الاختبار الظاهري.

ويتم العمل حاليًا بالتنسيق مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؛ لإدراج المواصفة ضمن ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة للممارسين، والمؤسسات وغيرها من الاشتراطات الوطنية ذات العلاقة.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أعدت مشروع المواصفة القياسية بالتعاون مع ” المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ” بوزارة الصحة.