فورد إيدج تيتانيوم Elite تستهدف الأثرياء وتعرض في شيكاغو

عادل الحربي (صدى):

استخدمت فورد في الفترة الأخيرة معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات لتقديم سيارتها إيدج 2019 وعادت الشركة حالياً للكشف عن نسخة إيدج تيتانيوم بباقة Elite الجديدة. وصممت هذه السيارة لتروق للمشترين الأثرياء, وتشمل باقة Elite تجهيزات عديدة خارجية مثل تطعيمات بنفس لون السيارة وعجلات ألومنيوم 20 بوصة وصادم أمامي مطور وتطعيمات معدنية مختلفة.

وبينما تغييرات التصميم قليلة, ولكن فورد إيدج 2019 حصلت على واجهة جديدة وشبكة تهوية محسنة ومصابيح أمامية LED وغطاء محرك جديد وباب خلفي مطور. أما التغييرات الداخلية في السيارة فتشمل كونسول وسطي معدل وعدد من نظم مساعدة السائق مثل مساعد Evasive Steering ومساعد الكبح ومثبت سرعة قابل للتكيف والحفاظ على المسار ونظام ستوب جو.

وتأتي السيارة بمحرك ايكوبوست سعة 2 لتر بقوة 250 حصان وعزم دوران 372 نيوتن متر ويتصل به ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات يساعد في تحسين كفاءة استهلاك السيارة للوقود. وللباحثين عن المزيد من الرياضية ، فهناك ايدج ST بمحرك V6 سعة 2.7 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 335 حصان وعزم دوران 514 نيوتن متر مع تعليق رياضي معدل ومقاعد فريدة وتصميم خارجي مميز.

ومن المنتظر تقديم فورد إيدج تيتانيوم Elite في معرض شيكاغو الدولي للسيارات في نهاية الأسبوع وستبدأ مبيعاتها على الأرجح في الصيف.