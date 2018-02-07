بالفيديو.. مدرسة مهجورة بالرياض تتحول لمأوى للمجهولين بعد توقف البناء من 7 سنوات
وثق شاب بمقطع فيديو مدرسة حكومية مهجورة في حي الندوة شرق العاصمة الرياض، اصبحت مأوى للمجهولين بسبب عدم إكمال بنائها.
وأوضح الشاب في المقطع المتداول اليوم الأربعاء أن إكمال العمل في المدرسة متوقف منذ 7 سنوات، موثقاً مشاهد داخلية للمباني الضخمة والبهو الداخلي، وقد عُثر على ملابس وعدد من “ البطانيات ” الخاصة بالمجهولين.
وشدد الشاب على أن المدرسة أصبحت تشكل مصدر قلق ورعب لسكان الحي لتواجد عدد من الأشخاص الغرباء داخلها بشكل يومي.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3749 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اللي انت وامثالك فالحين فيه تصورون وتنشرون فقط
وانت يا با شا حاط لك ثوب ابيض وشماغ احمر وتنزل المقاطع وانت تحت المكيفات
والله من الفضاوة وتدعون الوطنية إدعاء
وتدعون انكن بذلك تحسنون صنعاً وانتم بذلك هدفكم تشهير وبلبلة
ياخوي دولتنا الرسشيدهـ حفظها الله ابوابها مشرعة لك ولغيرك
لماذا لا تبلغ الجهات المختصة بسرية تامة
ليه ثقافة التشهير والبربرة والحكي الفاضي هي السائدة
البعض منها تلاقي حول بيته اخطاء تلاقيه يأجر شقق متهالكة وغرف عفى ع الزمان يأجرها
وبعضها هجرها المستأجرين ولايجد لها اي مستأجر
ومع ذلك لا يقبل ان يصور احد شققة او غرف منزله
ويصورها ويشهر به ثم يقبل ع غيرهـ