بالفيديو.. مدرسة مهجورة بالرياض تتحول لمأوى للمجهولين بعد توقف البناء من 7 سنوات

حمود العنزي (صدى):

وثق شاب بمقطع فيديو مدرسة حكومية مهجورة في حي الندوة شرق العاصمة الرياض، اصبحت مأوى للمجهولين بسبب عدم إكمال بنائها.

وأوضح الشاب في المقطع المتداول اليوم الأربعاء أن إكمال العمل في المدرسة متوقف منذ 7 سنوات، موثقاً مشاهد داخلية للمباني الضخمة والبهو الداخلي، وقد عُثر على ملابس وعدد من “ البطانيات ” الخاصة بالمجهولين.

وشدد الشاب على أن المدرسة أصبحت تشكل مصدر قلق ورعب لسكان الحي لتواجد عدد من الأشخاص الغرباء داخلها بشكل يومي.