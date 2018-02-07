معلومات عن 6 أنواع من دهون الجسم وطرق التخلص منها

أماني الغامدي(صدى):

هناك عدة طرق للتخلص من الوزن الزائد وبسهولة يمكننا أن نجد مئات الدراسات والمعلومات عن هذا الموضوع . ولكن المشكلة أن بعض الطرق قد تكون مفيدة لشخص دون آخر. والسبب أن هناك أنواعاً مختلفة من دهون الجسم .

لقد حددت الدراسات المتعلقة بالبدانة 6 أنواع من دهون البطن بناء على اماكن تراكمها في الجسم.

إليكم لائحة بأهم الطرق الفعّالة للتخلص من الدهون لكل نوع من الأجسام.

1- دهون الجسم من الجهة العلوية

السبب:

هذا النوع من الدهون تبدأ بالتراكم إذا استهلكت أكثر مما تصرف من الوحدات الحرارية . الأسباب الرئيسية هنا هي كثرة تناول الطعام وقلة الحركة.

كيف نتخلص منها؟

مارسوا رياضة الأيروبيك لأن هذا النوع من الدهون تظهر بسبب نقص الحركة الجسدية . المشي أو الركض او السباحة 30 دقيقة على الاقل كل يوم ستساعد على التخلص من هذه الدهون.

توقفوا عن استهلاك السكر المكرر وانسوا العصائر الحلوة . الحلويات والعصائر لن تشعراك بالشبع بل ستجعلانك تستهلك الكثير من الوحدات الحرارية غير الضرورية.

2- دهون الجزء السفلي من البطن

السبب:

من أسباب تجمع الدهون في هذه المنطقة هي الضغط النفسي، الاكتئاب، والقلق.

كيف نتخلص منها؟

تجنبوا الضغط النفسي وتعلموا كيف تسترخون . هرمون الضغط النفسي يجعل الدهون تتراكم في منطقة البطن من هنا يمكننا القول إن الخيار الأفضل هو التأمل أو القيام ببعض تمارين التنفس.

اشربوا الشاي الأخضر . إنه حارق ممتاز للدهون. كما أن شرب كوب من الشاي الأخضر الساخن طريقة جيدة لتهدئة النفس وقت الحاجة.

3- الجزء السفلي من الجسم

السبب:

من أسباب كبر حجم الفخذين بشكل كبير هو كثرة تناول الغلوتن في طعامك(الغلوتن موجود في القمح والخبز وكل ما هو مصنوع من القمح) . إن لم تكن راضياً عن حجم هذه المنطقة في جسمك ، يجب التفكير في نظام غذائي خال من الغلوتن.

كيف تتخلصون من هذه الدهون؟

اصعدوا الدرج والمرتفعات. فهذه الحركة تساعد على حرق دهون الفخذين كما تساعد على تقوية عضلات الساقين.

لا تلغوا الفطور . إن لم تأكلوا في الصباح وتشغلوا الايض في الصباح ، ستشعرون بمزيد من الجوع خلال اليوم وسينتهي بكم الأمر بتناول المزيد.

4- الكرش

السبب :

كثرة استهلاك الكحول والنشويات. يجب أن تحذر من هذه المواد من أجل التنعم ببطن مسطح.

كيف تتخلص من دهون الكرش؟

توقف عن استهلاك الكحول لأن معظم سعراته الحرارية تتركز في منطقة البطن هذا عدا المشاكل الصحية الكبرى التي يسببها الكحول. كما عليك التخفيف من النشويات ما أمكنك ذلك

قسموا وجباتكم إلى عدة حصص. هذه الطريقة ستحسن عمل الأيض والحرق في جسمكم وستساعدكم على الحفاظ على الطاقة كما ان البطن سيصغر بعد كل وجبة.

5- دهون الجزء السفلي من الجسم بما فيها اسفل الساقين .

السبب:

هذه المشكلة شائعة عند النساء اللاتي يعانين من مشاكل بالأوردة أو أثناء الحمل عندما تنتفخ القدمين .

كيف تتخلصون منها؟

لتجنب انتفاخ الساقين أنتم بحاجة للتوقف عن تناول الأطعمة المالحة لأن الملح يسبب احتباس الماء.

لا تجلسوا مدة تزيد عن 30 دقيقة ، وحاولوا أن تقفوا وتمشوا باستمرار. إذا كان بمقدوركم رفع الساقين حاولوا رفعها لتجنب تجمع السوائل في الجزء السفلي من الساقين.

6- دهون البطن والجزء العلوي من الظهر.

السبب:

قد يحدث ذلك إن كنتم غير نشيطين لذا عليكم البدء فوراً بممارسة الرياضة لحل هذه المشكلة.

كيف تتخلصون من هذه الدهون؟

تأكدوا من النوم بشكل كاف. إن قلة النوم قد تسبب تغيرات في الهرمونات وزيادة في الشهية وتؤدي إلى زيادة الوزن ، الأمر الذي يؤدي إلى تخزين الدهون في البطن والظهر.

تناولوا الأطعمة الغنية بالألياف . هذا سيخفف من شهيتك وامتصاص الوحدات الحرارية من الطعام وسيساعد خصرك وظهر على الظهور بمظهر أفضل.