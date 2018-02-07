بالفيديو.. تصريح استشاري قلب يثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي
تفاعل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي مع هذه تصريحات الدكتور عبدالله العبدالقادر، استشاري القلب، والذي ذكر أن ” الذاكرة ” موقعها القلب.
وسخر نشطاء التواصل الاجتماعي قائلين: إن القلب ليس إلا مضخة ولا يمكنه أن يحمل أي ذاكرة للإنسان، فمركز الذاكرة هو الدماغ فقط، كما تساءل البعض إنه كيف لذاكرة من يخضع لعمليات زراعة قلب أن تبقى كما هي دون اختلاف، بعد إجراء مثل هذه الجراحات.
وفي السياق نفسه، أكد الاستشاري المشارك بجراحة القلب والصدر، الدكتور أيمن غنيم، أن القلب لا يُعد مركزًا للذاكرة، وإنما الذاكرة وحفظها يكون في الخلايا العصبية، ومراكزها المختلفة داخل المخ.
#فيديو |
د.عبدالله العبدالقادر:
لدينا بعض الأدلة التي تشير إلى أن #الذاكرة موقعها في #القلب
برنامج #الخلاصة
إنتاج @KFUniversity
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— قناة عين (@iEN_tv) ٤ فبراير، ٢٠١٨
ناقد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوضنا ونقول الأخطاء الطبية كثرت