المبعوث الأممي: منطقة الجنوب تحتاج لرعاية الدولة الليبية والأمم المتحدة

طرابلس(صدى):

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، إن منطقة الجنوب حريصة على وحدة التراب الليبي، مؤكدًا أنها محتاجة إلى رعاية الدولة الليبية واهتمام الأمم المتحدة.

وأوضح سلامة، في اللقاء المفتوح الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم مع عدد من المشاركين من الجنوب الليبي في طرابلس أن الجنوب لم يحصل على المستوى نفسه الذي تحصلت عليها مناطق أخرى، ولهذا نفتح صفحة جديدة ضمن إمكانات الأمم المتحدة لنسهم في معالجة سد الحاجات في الجنوب.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من سلسلة من اجتماعات تقوم على التواصل والتفاعل معكم.