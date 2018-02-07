” زين ” تعلن عن توفر 9 وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 9 وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة بـ ” الرياض، مكة المكرمة ” .

وأوضحت الشركة أن هذه الوظائف متاحة، وفقًا للمسميات التالية:

– محلل الموازنة والتخطيط ” الرياض ” : درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال، المالية ” أو ما يعادلها.

– مستشار رئيسي ” مكة المكرمة “: شهادة الدبلوم في تخصصات ” إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق ” أو ما يعادلها.

– مدير أول البرمجيات الرقمية ” الرياض “: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات ” .

– مطور نهاية المقدمة ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات ” .

– مسؤول تدريب سكروم ” الرياض ” درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، التكنولوجيا ” .

– مصمم تطبيقات ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” التصميم الجرافيكي، التصميم الصناعي، تصميم المنتجات، علوم الكمبيوتر، الهندسة ” .

– مطور الخلفية ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات ” .

– مصمم خدمة العملاء ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” التصميم الجرافيكي، التصميم الصناعي، تصميم المنتجات، علوم الكمبيوتر، أو الهندسة ” .

– أخصائي تطوير أعمال ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال، التسويق ” أو ما يعادلها.

ولفتت الشركة الانتباه إلى أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وأن التقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2018م.