” زين ” تعلن عن توفر 9 وظائف فنية وإدارية شاغرة
كشفت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 9 وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة بـ ” الرياض، مكة المكرمة ” .
وأوضحت الشركة أن هذه الوظائف متاحة، وفقًا للمسميات التالية:
– محلل الموازنة والتخطيط ” الرياض ” : درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال، المالية ” أو ما يعادلها.
– مستشار رئيسي ” مكة المكرمة “: شهادة الدبلوم في تخصصات ” إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق ” أو ما يعادلها.
– مدير أول البرمجيات الرقمية ” الرياض “: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات ” .
– مطور نهاية المقدمة ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات ” .
– مسؤول تدريب سكروم ” الرياض ” درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، التكنولوجيا ” .
– مصمم تطبيقات ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” التصميم الجرافيكي، التصميم الصناعي، تصميم المنتجات، علوم الكمبيوتر، الهندسة ” .
– مطور الخلفية ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم الكمبيوتر، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات ” .
– مصمم خدمة العملاء ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” التصميم الجرافيكي، التصميم الصناعي، تصميم المنتجات، علوم الكمبيوتر، أو الهندسة ” .
– أخصائي تطوير أعمال ” الرياض ” درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال، التسويق ” أو ما يعادلها.
ولفتت الشركة الانتباه إلى أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وأن التقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2018م.
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