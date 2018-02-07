الدفاع المدني يدشن حملة السلامة بحي السلي في الرياض

حمود العنزي (صدى):

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء علي بن محمد الدعيج، اليوم، حملة السلامة الوقائية في حي السلي بمدينة الرياض التي تهدف إلى الوقوف على جميع المنشآت التجارية والمستودعات والأنشطة التجارية، والتأكد من التزامها باشتراطات الدفاع المدني، ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق والحوادث وكذلك التأكد من جاهزية العاملين فيها للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله.

وجرى تخصيص قوة بشرية وآلية لتنفيذ الحملة وتطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح والممتلكات، مهيبة مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالجميع العمل على رفع جاهزية وسائل السلامة وصيانتها لديهم ومعالجة الملاحظات إن وجدت للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.