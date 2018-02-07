شابة تفتح أول مقهى للقراءة وتقديم القهوة العربية بالخبر

نايف السالم(صدى):

قامت شابة تدعى سارة السالم بافتتاح أول مقهى للقراءة وتقديم القهوة العربية في مدينة الخبر شرق المملكة، والذي يهدف إلى جذب الانتباه للقهوة العربية، حيث تم تصميمه بشكل متفرد يمزج بين المذاق والنكهة التراثية والتصميم العصري، ليضفي شعوراً لدى الزوار مفعماً بالراحة والهدوء طوال جلوسهم.

وأكدت ” السالم ” أن كل ركن في أرجاء المقهى يعبر عن حجم المحبة التي تكنها وعائلتها للقهوة العربية، والتي لا تزال عنواناً للكرم والأصالة، ومرادفاً لحسن الضيافة عند السعوديين، مشيرة إلى أن القهوة تراث عميق ارتبط بـ” السعودي ” في حله وترحاله، وغناه وفقره، وأفراحه وأتراحه، وهي مفتاح نهاره وراحة منتصفه وجليسة رواحه.

وأضافت ” السالم ” أنها تسعى للمشاركة بالحراك الثقافي في المنطقة العربية، باستضافة مؤلفي الكتب من الخليج والسعودية، لإقامة حفلات إطلاق وتوقيع مؤلفاتهم، بما يشجع الحضور على التفاعل والمناقشة، كما أشارت إلى أن الفرصة متاحة بالمقهى لاستعارة الكتب النادرة، أو التبرع بالكتب لمكتبة المقهى، وبذلك يحتسي الزائر قهوته، ويستعير الكتاب، ويتبرع بكتب أخرى.