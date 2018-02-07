ضبط راقصة روسية لارتكابها أعمال مخلة للآداب في مصر

القاهرة(صدى):

ضبطت مباحث شرطة الآداب المصرية، الراقصة الروسية إيكاترينا اندريفا، وشهرتها ” جوهرة ” ، بتهمة ارتكاب أعمال مخلة للآداب وتحريضها على الفسق والفجور بين المواطنين .

جاء ذلك عقب انتشار مقاطع فيديو للراقصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخلة للآداب العامة، وورود بلاغات بتحريضها على الفسق والفجور.

فيما كشفت مصادر أمنية في تصريحات لصحف محلية، تفاصيل ضبط الراقصة الروسية وهي ترتدي بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، موضحة أن الراقصة حضرت إلى مصر منذ 6 أيام وتقيم في إحدى الشقق بمنطقة الدقي، وانتشر لها بعض مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، تظهر فيه وهي ترتدي بدلة رقص بدون ” شورت ” ، وهو الأمر الذي يضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق والفجور.