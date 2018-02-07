” الحداري ” يكشف التغطية المزيفة لـ ” الجزيرة ” وتجاهلها مطالب الإيرانيين

طلال الضوي(صدى):

أكد الباحث في مصداقية الإعلام نايف الحداري، اليوم الأربعاء، أن قناة الجزيرة سقطت سقوطًا مدويًا أمام كافة المعايير المهنية والمصداقية التي طالما تغنت بها أمام الرأي العام.

وأوضح ” الحداري ” أن الجزيرة هي لسان قطر، لافتًا إلى أنها خالفت قواعد المصداقية بتحريف الرسالة الإعلامية وضللت المشاهد ومارست تزييف الوعي بإخفاء بعض جوانب القصة الخبرية في نقلها لكل ما يخص الشأن العربي.

وأضاف أن الجزيرة قادت الخطاب التعبوي والثوري الناقم على الأنظمة العربية والإسلامية خلال ثورات ” الربيع العربي ” بعكس تغطيتها وتجاهلها لحقوق الشعب الإيراني المنتفض حاليًا ضد نظام الملالي.

كما أشار إلى أن تحريف ترجمتها لندوة العلاقات الأمريكية القطرية ونقلها حديث مزور لم يرد على لسان المتحدث والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بؤكد استمرارها في تضليل الرأي العام وترسيخ الانقسامات بين الفلسطينيين.