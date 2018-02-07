6 فيتامينات تحتاجها المرأة للحفاظ على جمالها

أماني الغامدي(صدى):

تهتم معظم النساء بجمالها كثيرًا، وتُعد الفيتامينات من الأشياء الضرورية للحفاظ علي البشرة وجمالها، فهناك مجموعة من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحتها ولمكافحة علامات الشيخوخة وللمساعدة على الوقاية من الأمراض والسرطان، وهذه الفيتامينات تحتاجها المرأة بشكل أكبر من الرجل.

بذبك نصح الأطباء ب 6 فيتامينات يجب أن تحصل عليها كل امرأة في نظامها الغذائي يوميًا :

1- الكالسيوم:

لأن النساء أكثر عرضة لمرض هشاشة العظام ، يجب أن تحصل المرأة على الكالسيوم للحفاظ على العظام قوية وصحية، ومن الأفضل أن تحصل النساء أقل من 50 سنة على ما لا يقل 1000 ملليجرام يومياً أما النساء أكبر من 50 سنة فيجب أن يحصلن على 1500 ملليجرام من الكالسيوم، ويوجد الكالسيوم في مجموعة من الأطعمة هي: الجبن، اللبن، القرنبيط، المحار، اللفت، حليب الصويا.

2- فيتامين C

كما تحتاج النساء بشكل خاص لهذا الفيتامين علاوة على فوائده في الوقاية من الأمراض فهو أيضاً يحتوى على مضادات الأكسدة التي تحارب مظاهر الشيخوخة وهذا الفيتامين يعطى بشرتك مرونة وقوة وتوهج صحي، كما أنها جيدة للدم وتجعل شعرك أكثر لمعاناُ، ويمكن الحصول على فيتامين C من خلال أطعمة مثل: القرنبيط، البرتقال، الأناناس، الفلفل الأحمر، الشمام.

3- فيتامين E

يساعد هذا الفيتامين على مكافحة جفاف البشرة ويجعلكِ تبدين أصغر سناً ويساعد جسمك على مكافحة السرطان وأمراض القلب والسكر والزهايمر، ويمكن أن نجده في مجموعة من الأطعمة مثل: المكسرات، البذور، البيض، الخضراوات الورقية الخضراء.

4- فيتامين B12

من الفيتامينات التي تساعد على تطوير وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الخاص بك، ويساعدكِ أيضاً في الحفاظ على وزنك، ونجده في مجموعة من الأطعمة هي: البيض، الأسماك، اللبن، الجبن، اللحوم.

5- حمض الفوليك:

يساعد حمض الفوليك النساء خاصة اللاتي يخططن للحمل، فهو يعمل على صنع خلايا حيوية جديدة لخلق الجنين، ويمنع العيوب الخلقية، ويوجد هذا الحمض في الخبز، الدقيق، الذرة، الخضروات الورقية، البطيخ، الحمضيات، التوت.

6- البوتاسيوم:

يساعد على خفض ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويوجد في التوت والفاصوليا والموز والفراولة.