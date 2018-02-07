الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع

عادل الحربي(صدى):

تعافت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع التي سجلتها خلال تداولات الأمس.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.5% عند 1330.7 دولار للأوقية، بعدما انخفضت أمس بأكثر من 1% إلى 1319.96 دولار وهو الأدنى منذ الحادي عشر من يناير.

كما صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 0.19% إلى 1332 دولارًا للأوقية، في ظل استقرار مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 89.68.