الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع
تعافت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع التي سجلتها خلال تداولات الأمس.
وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.5% عند 1330.7 دولار للأوقية، بعدما انخفضت أمس بأكثر من 1% إلى 1319.96 دولار وهو الأدنى منذ الحادي عشر من يناير.
كما صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 0.19% إلى 1332 دولارًا للأوقية، في ظل استقرار مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 89.68.
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