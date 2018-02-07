5 صفات تمنحك الجاذبية

متابعات(صدى):

لابد أن يتحلى الإنسان ببعض الصفات التي تمنحه الجاذبية، حيث تعد الجاذبية من أهم الصفات التي تجعل الشخص يلقى قبول لدى شريك حياته المستقبلي، وفيما يلي أبرز تلك الصفات التي تكسبك الشخصية الجذابة أمام الآخرين:

أولاً: التفاؤل والمرح:

حيث يفضل الإنسان قضاء الوقت مع شخص متفائل ومرح، والابتعاد عن السلبيين قدر المستطاع.

ثانياً: الرعاية:

فعندما تقوم بالاهتمام بشخص ما، والعناية به، وتلبية طلباته، ينجذب إليك على الفور، فاهتمامك بشريك حياتك يعد من أكثر العوامل التي تجعله ينجذب إليك.

ثالثاً: التعاون:

فالتعاون بين الرجل والمرأة يسهم في بناء علاقة زوجية ناجحة، ويترك آثاراً إيجابية على حياتهما سوياً.

رابعاً: التعليم:

فالمرء دائماً ما ينجذب للأشخاص المتعلمين، فالرجل ينجذب للمرأة المثقفة، أكثر من غيرها، وأيضاً تفضل المرأة أن يكون زوجها على قدر من العلم لكي يبني أسرة سليمة.

خامساً: الاستقلال:

فالشخصية المستقلة تمثل عامل جذب كبير لدى اختيار شريك الحياة، فالشخص المستقل يخفف الكثير من الأعباء عن الطرف الآخر، لأنه دائماً ما يعتمد على نفسه.