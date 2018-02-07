ماركيزيو: بوفون يستحق الحصول على الكرة الذهبية

نواف السالم(صدى):

أشار كلاوديو ماركيزيو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى أن الأصوات دائمًا فيما يتعلق بالكرة الذهبية تذهب إلى المهاجمين، ويُظلم حراس المرمى في ذلك.

وقال ” ماركيزيو ” ، إن الحارس جيانلويجي بوفون، يستحق الحصول على الكرة الذهبية؛ لما حققه من أرقام في مسيرته الكروية.

وتابع: ” ليس هناك شك في أن المهاجمين يجذبون الأنظار أكثر، وفي هذه السنوات قدم الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو مستويات استثنائية، وهو ما وضح في تقاسمهما الفوز بالجائزة خلال السنوات الـ10 الأخيرة.”