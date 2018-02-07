” جامعة نجران ” تفتح باب القبول الإلكتروني لبرامج الماجستير

راشد آل شريه(صدى):

فتحت عمادة الدراسات العليا في جامعة نجران، باب القبول الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا ” الماجستير “، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1439/ 1440هـ، بدءً من الأحد المقبل.

وأوضحت عمادة القبول أن التقديم مستمر حتى الخميس الموافق 6 جمادي الآخر، محدده عدد من المستندات العامة الواجب توافرها للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسة سواء من المواطنين أو المقيمين.

واشترطت الجامعة إرفاق صورة مصدقة من وثيقة التخرج لشهادة البكالوريوس وأخرى للسجل الأكاديمي، وتزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهما تدريس الطالب أو الطالبة، بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية للطلاب وصورة من كرت العائلة للطالبات، بالنسبة للمواطنين.

وبالنسبة لغير السعوديين، يجب إرفاق صورة من الإقامة سارية المفعول، بالإضافة إلى إحضار موافقة صريحة من المرجع بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان المتقدم موظفًا بعد القبول المبدئي مع وجود أصول المستندات للمطابقة.

كما ناشدت الراغبين في التسجيل بالدخول عبر الرباط الإلكتروني التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init ، على أن تكون الملفات بصيغة pdf ويكون اسم الملف باللغة الإنجليزية.