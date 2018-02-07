إزالة تعديات على مساحة 59 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أزالة الفرق الرقابية في بلديات العقيق وقباء والمندسة والصويدرة والفريش التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، تعديات على أراضي حكومية بمساحة 59 ألف متر مربع، وذلك خلال جولات ميدانية ضمن النطاق الإشرافي للبلديات.

وأكد وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي أن الأمانة لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية ، مضيفاً أن الأمانة تستقبل البلاغات فيما يخص التعديات من خلال الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية Android و Apple store ، أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي AmanaAlmadinah @ .