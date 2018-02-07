بالصور.. نشاط الطالبات بتعليم مكة ينفذ ورشة تحكيم الأولمبياد الوطني للروبوت

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات ورشة تحكيم الأولمبياد الوطني للروبوت في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٥/١٩ هـ . نفذته إدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات وذلك بمركز التدريب تحت إشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة محمد القليطي .

استهدفت الورشة المشرفات والمعلمات وذلك بهدف تأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرف في المنافسات الإقليمية والدولية وتحقيق أهداف سياسية التعليم بالمملكة العربية السعودية وتقوية التلاحم والانتماء الوطني وطاعة ولاة الأمر واحترام العلماء وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت وتوظيفها لخدمة المواد العملية ومنح فرصة للتفكير والتخطيط لقيام بمشاريع مستقبلية وبلورة وربط التطبيقات الهندسية والفيزيائية بعمل تقني متكامل وتنمية مهارات البحث العلمي وصقل المهارات العلمية وتطويرها عبر التنافس الشريف.

فيما تضمنت الورشة على العديد من المحاور والمتمثلة في أنواع المسابقات المعتمدة في وزارة التعليم ومراحل البطولات ومسابقة السومو .

فيما بلغ عدد الحاضرات (٢٠) تربوية.

