صرف 10 ملايين ريال وراتب شهري لـ ” أم الشهداء “

فهمي محمد(صدى):

أمر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، بصرف مبلغ 10 ملايين ريال للسيدة الملقبة بـ ” أم الشهداء ” دولة ثابت الصبري لمساعدتها على شراء منزل تعويضًا للمنزل الذي فجرته ميليشيات الحوثي الإنقلابية.

وفي السياق نفسه، وجه محافظ تعز بتأمين راتب شهري للسيدة، مشيرًا إلى أن ” الشعب اليمني لن ينسى أبدًا الدور العظيم لهذه الأسرة اليمنية الأصيلة، ولهذه الأم العظيمة التي قدمت أولادها الواحد تلو الآخر ” .

وجدير بالذكر، إنه فقدت الأم خمسة من أبنائها هم: رياض، طه، كمال، موسى، ومرتضى، على أيدي مليشيا الحوثي التي تنفذ مشروع إيران، كما أن حفيدها أنور الطفل صاحب الثلاثة أعوام قتلته قذيفة حوثية، ليصبح عدد من فقدتهم ستة من فلذات كبدها.